Katari GP ajasõidu võitis Hamilton. Verstappen: meil on sellel ringrajal probleeme 

Vormel 1 hooaja lõpuni on veel kolm etappi, sellel nädalavahetusel võtavad piloodid mõõtu Kataris. Üldkokkuvõttes on Verstappeni edu Hamiltoni ees 14 silma, kuid Kataris stardib esikohalt britt. „Tegin väga ilusa ringi. See oli tõesti magus aeg ja siin ringrajal on imeline sõita. Tundsin end väga hästi,“ rääkis Hamilton kvalifikatsiooni järel.