Flora seljatas pehmelt antud 11 meetri karistuslöögi abil Legioni. Puri: see polnud penalti 

Legioni poolkaitsja Sander Puri polnud otsusega rahul. „Alguses mängisime hästi ja siis tuli mingisugune pennal. Ma ei tea, mitmes kord selline meie vastu vilistati sellel hooajal. Isiklik arvamus on, et see polnud penalti. Eks ta sealt läheb, sest sellise vastase vastu nagu Flora on 0 : 1 kaotusseisus keeruline. Aga täielikult mäng polnud Flora käes, olime mängus sees,“ vaatas Puri Soccerneti ülekandes juhtunule tagasi.