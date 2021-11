Eesti kahe parima korvpalliklubi lahingus jäi peale Kalev/Cramo. Reinbok: meil on rünnak kännu taga kinni 

Kuid kolmandal veerandil tegi Kalev/Cramo nelja ameeriklase eestvedamisel sotid selgeks, kui nad lasid vastasel visata vaid 10 silma ja ise panid 26. TalTechi peatreener Alar Varrak tunnustas valitsevad Eesti meistrit. „Nad tapsid meid kaitsega ära ja me ei leidnud rütmi. Isegi kui olime vabad, panime mööda. Nad said poolkiireid rünnakuid, leidsid enesekindluse ja vahe vaikselt libises. Me ei tulnudki mängu tagasi. Need 15 minutit nad domineerisid, siin ei saa pead liiva alla peita,“ rääkis juhendaja kohtumise järel Delfi otseülekandes.