Toyota ei taha ja Hyundai ei suuda. Ogier: ma ei võta riske, kaotan aega ja olen ikka liider 

Monza etapi eel lootsid rallifännid, et Hyundai piloodid suudavad Itaalias kaarte segada ning teevad tiitlilahingu põnevaks. Reaalsuses on Toyotad nii kiired, et isegi ettevaatlikult sõites on Sebastien Ogier viimase päeva eel liider. „Ausalt öeldes ma ei oodanud, et tõusen liidriks. Ma ei võta riske ja kaotan sellega aega,“ imestas kaheksanda MM-tiitli suunas liikuv prantslane.