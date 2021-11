Kristjan Ilves andis Norras MK-hooajaks viimase lihvi: mu keha vajab võistluspingutust, et tööle hakata 

Kolmapäeval Oslos toimunud hüppevõistlusel tegi ta enda hinnangul oma keskmise ära. See tähendas laupäevaseks 5 km distantsiks kolmandat ja pühapäevaseks 10 km suusatamiseks neljandat stardikohta.

„Tunnetus on olemas, võib täiesti mõnusa tundega Rukale minna,” ütles ta telefoniintervjuus Õhtulehele.

Ta lisas: „Andis tunda, et tulin võistlema paarinädalase suusatamise pausi pealt. Mu keha vajab võistluspingutust, et tööle hakata. Ses mõttes olen valmis Rukaks. Eks siis ole juba näha, raske midagi ennustada. Pigem sain siit positiivset tagasisidet. Tulemuse mõttes polnud supervõistlus, aga see polnud ka eesmärk omaette.”