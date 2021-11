Norra MK-etapil eesmärgi täitnud Marten Liiv: lahkun siit parema tundega kui Poolast 

Täna sprintis Liiv pool kilomeetrit ajaga 35,345, mis andis B-grupis 31 mehe konkurentsis 8. koha. B-grupi kiireima aja uisutas venelane Pavel Kuližnikov (35,083). Eestlase 500 meetri hooaja tippmark on kuu aega tagasi kodulinnas Heerenveenis uisutatud 35,34.

Ta täpsustas, et edu tõi nobedam start (täna 100 m aeg 9,86, eile 9,96) ning osavamalt läbitud viimane kurv. „Võistlus algas tund hiljem ka kui eile,” märkis Liiv, et eelistaks hommikul vara mitte võistelda.