GALERII | Eesti epeenaiskonna tee kodusel turniiril katkes veerandfinaalis Venemaa vastu 

Avamatšis kohtus Eesti nelik rumeenlannadega. Kui turniiril kolmandana asetatud eestlannad olid avaringis vabad, siis Rumeenia epeeneiud pidid seal madistama Ühendkuningriigiga. Pingeliseks too matš siiski ei kujunenud: otsustava edu võtsid rumeenlannad sisse viiendas minimatšis (21 : 12) ja nende võit tuli lõpuks numbritega 45 : 32.

See tähendas, et vastased olid end juba soojaks vehelnud. Nagu eestlastel tavaks, kulus meie piigadel aga aega, et heitlusesse sisse elada. Nõnda näitas tabloo pärast Kirpu ja Beljajeva esimesi minimatše küllaltki nukrat seisu: 1 : 6, kusjuures üks passiivsuspunkt läks ka peatreener Kaido Kaaberma kapsaaeda, kes Beljajevat täis tiksuva kella eest ei hoiatanud.