OTSEBLOGI | Verstappen kukutati Katari GP-l viie koha võrra tahapoole 

Mercedese piloodil on suurepärane võimalus sarja üldliidri Max Verstappeniga (Red Bull) vahet vähendada, sest too sai kvalifikatsioonis viimasel ringil kollaste lippude eiramise tõttu viiekohalise karistuse ning stardib täna seitsmendalt positsioonilt. Enne Katari GP-d on hollandlase edu Hamiltoni ees üldarvestuses 14 punkti.