VIDEO | SUUR PAHANDUS! LeBron James virutas vastasel näo veriseks ja algatas sellega totaalse kaose 

Pistons võitis poolaja seisuga 68 : 61. Kolmanda veerandaja alguses blokeeris James vabavisetel lauavõitluses Stewartit ja tabas teda küünarnukiga nii tugevalt, et Stewart seda asja enam kuidagi nii ei tahtnud jätta. Teda proovisid rahustada nii oma meeskonnakaaslased, klubi taustajõud, turvamehed, kohtunikud kui ka Lakersi mängijad, aga mees pääses pidevalt vabaks ja soovis Jamesile kätte maksta. Kohtunikud karistasid mõlemat mängijat eemaldamisega. Jamesi jaoks oli see oma pika karjääri jooksul teiseks taoliseks minemasaatmiseks. Esimene tuli neli aastat tagasi Miami Heati vastu.

„Kogu liiga teab, et LeBron pole räpane mängija,“ kaitses meeskonnakaaslast 30 punkti visanud Anthony Davis. „Ta sai pärast lööki kohe aru, et tegi midagi valesti.“

Stewart ja James pärast mängu kommentaare ei jaganud, aga ajakirjanike ette kutsuti Russell Westbrook, kes sai pressikonverentsil teada, et teda karistati olukorras tehnilise veaga.

„Miks ma selle sain? Ma ei teadnud seda. Vau, see on huvitav. Ilmselt sain tehnilise, sest ma olen Russell. Mida iganes. Kellelegi tuli see panna ja mina olen kõige lihtsam inimene, keda sopaga loopida. Miks mitte?“