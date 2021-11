NELI MINUTIT JA MÄSS: mõistuse kaotanud Prantsusmaa vutifännid vandaalitsesid vastaste staari kallal ja panid järjekordse mängu seisma 

Seisul 0 : 0 läks nurgalööki andma Marseille’ tähtmängija Dimitri Payet, keda fänn tribüünilt veepudeliga vastu pead tabas. Kohtunik Ruddy Buquet vilistas kiirelt mängu seisma ja saatis mängijad tagasi riietusruumidesse. Paar tundi hiljem tuli teade, et kuna mängijate turvalisust ei suudeta tagada, siis jääb kohtumine pooleli.

Esialgu prooviti küll mänguga jätkata, aga sellele reageerisid Marseille’ mehed väga valuliselt. Kuna lõpliku otsuse tegi kohtunik, siis tema sõnul oli pooleli jätmine väga mõistlik otsus. „Minu sportlik seisukoht oli kogu aeg, et mängu peaks katki jätma. Arvesse tuli võtta palju faktoreid, aga mina tegin lõpliku otsuse,“ sõnas kohtunik Buquet Goali vahendusel.

Marseille’ ja Payet ei langenud sel hooajal sugugi esimest korda fännide vägivaldse käitumise ohvriks. Augustis kohtuti võõrsil Nice’iga ja siis tormasid kodumeeskonna poolehoidjad lausa väljakule, et vastasmängijatega arveid õiendada. Alguse sai see taas sellest, et Payeti loobiti pudeliga ja ta julges selle tribüünile tagasi visata.