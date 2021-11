Kadunud tennisetäht vestles ROKi presidendiga: "Pengiga on kõik korras ja ta veedab aega oma lähedastega."

Rahvusvahelise olümpiakomitee teatas, et president Thomas Bach pidas kadunuks peetud tennisisti Peng Shuaiga videokõne ja hiinlanna kinnitas Bachile, et temaga on kõik hästi.