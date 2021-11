VAHVA! Kriisat taevani kiitev treener avaldas, mis lausega ta meelitas eestlast ülikooli jääma 

Kõige olulisem oli peatreeneri Tommy Lloydi jaoks isegi tõsiasi, et tema mängujuht tegi null pallikaotust. „Kerr on tuline, parajalt ülbe ja võitlushimuline. Ta mängib südamega ja usub enda tegemistesse, need on imelised isikuomadused. Mulle meeldib, kuidas ta on tagamängijana arenenud ja on tunda, et meil on vapustav suhe.“