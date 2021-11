Jukka Toijala: kõige tähtsamad positsioonid on keskmängija ja mängujuht, aga meil on põhitsenter vigastatud ja mängujuhti sisuliselt pole 

„Me kõik teame, et kõige tähtsamad positsioonid on mängujuht ja tsenter. Siis saab teiste kohtadega hakkama. Meil on põhitsenter vigastatud ja põhimängujuhti sisuliselt pole. Peame mängustiili kohandama selliseks, et saame palli liigutada. Meil on võimalus pika võistkonnaga [Siim-Sander] Vene mängitada number kolme kohal (väike äär – E. K.), millega [Kristjan] Kitsing ja teised ootaksid palli kolmese taga. See tähendab, et liigume seni harjutatud mängust eemale, aga seis on selline, et peame seda tegema,“ tunnistas Jukka Toijala.