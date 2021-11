Kas PSG peatreener jätab praeguse tiimi maha ja liitub Manchester Unitediga? 

Superstaaridest kubisev Prantsusmaa klubi on alustanud hooaega küll hästi, ent mängupilt pole jätnud kõige kindlama mulje. Suvel soetati mitu uut mängijat, ent Pochettinole tehingute tegemisel erilist sõnaõigust ei jäetud. Nüüd on PSG-l koos tugev, ent ebaühtlane meeskond. Vasakäärekaitsjaid on koosseisus liiga palju ning paljud kahtlevad, kas neil oli vaja soetada väravavaht Gianluigi Donnarumma – seni on esikindana tegutsenud jätkuvalt Keylor Navas.