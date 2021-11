Taas leivaisata jäänud Siim-Sander Vene Prantsusmaal mängimisest. „On olnud rõõmsamaid kogemusi.“ 

Eestlane sai Prantsusmaa kõrgliigas seitsmes mängus platsile keskmiselt 13 minutiks, mille jooksul tõi 3,7 punkti, võttis maha 1,3 lauda ning andis 1,3 korvisöötu. Miks üldse jäi klubi leidmine nii hilisele ajale, kas korvpalliturg on tänavu varasemast erinev? „Tänasel päeva mitte, aga suvele mõeldes, siis NBA suveliiga oli väga hilja. Tavaliselt on see enne jaanipäeva, tänavu augustis. Paljud klubid ootasid, kes sealt ära kukuvad ja kõik nihkus nii palju edasi,“ selgitas Vene.