Saksa korvpalliboss on Eesti mängu eel marus: „See ajab mind oksele!“ 

Eurosarjade hierarhia Euroopas on keeruline. Näiteks tänavu BC Kalev/Cramo osalusel toimuva meistrite liiga vedajaks on rahvusvaheline korvpalliliit FIBA, mistõttu tehakse koondisemängudeks paus. Mainekaim suursari Euroliiga on aga täiesti eraldiseisev võistlus, mistõttu nemad mängivad lõbusalt edasi: näiteks tund enne Saksamaa-Eesti mängu pannakse pall mängu Moskvas, kus CSKA võõrustab Müncheni Bayernit. Neljapäeval on kodumäng kavas ka Berliini Albal.