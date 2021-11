Jalgpallifänn urineeris Norras fotograafi peale, Eesti piltnikutel on halvad kogemused õlle ja pürotehnikaga 

Pühapäeva õhtu Lõuna-Norras, Sandefjordi meeskonna kodustaadionil. Teigen sihib objektiiviga jalgpallureid, kui tunneb, et midagi maandus ta paremal õlal. Mees arvab, et mokatubakas, sest on ilase padjaga ennegi pihta saanud. Hiljem selgus, et ta eksis. See oli süljelärakas.