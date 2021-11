Nullpunktist tagasi tippu jõudnud Taaramäe: Vuelta eel tundus ebareaalne, et mõnel etapil ei suuda sama ära teha mis treeningutel 

UHKE MEENUTUS: Rein Taaramäe sai esimese Eesti ratturina selga Hispaania velotuuri punase liidrisärgi. Foto: EPA/Scanpix

Aastaid profiratturite karmil karussellil tiirelnud Rein Taaramäe tunnistas esmaspäeval Tartus Eesti hooaja parimale meesratturile ette nähtud taiest kätte saades, et tal pole õrna aimugi, mitmes parima ratturi auhind see tema jaoks on. Kuigi ta märkis tagasihoidlikult, et see auhind on objektiivne ning näiteks meie parim mägedemees on ikkagi Tanel Kangert ja parim sprinter Martin Laas, siis summa summarum ei tohiks kellelgi kobisemist olla – Hispaania velotuuri liidrisärk on argument, millele pole meie teistel ratturitel midagi võrdväärset vastu panna.