Messi kiitis igipõlist rivaali: Ronaldo on muljet avaldavalt mänginud 

„Sellest, millal viimati samas liigas mängisime, on palju aega möödas. Me ei võistelnud omavahel ainult individuaalselt, vaid ka võistkondlikult,“ vahendas Messi sõnu Eurosport.

„United on väga tugev klubi, kus on suurepärased mängijad. Cristiano juba teadis seda klubi, kuid ta on oma karjääris teises etapis ning on kohanenud väga muljet avaldavalt. Ta lõi kohe naastes väravaid. Inglismaa meistriliiga on väga raske ja ühtlane sari, kus võib lühikese aja jooksul palju muutuda. Pärast detsembrit võib kõike juhtuda,“ sõnas Messi.