TÄNA OTSEBLOGI | Äsja peatreeneri vallandanud Manchester Unitedil seisab meistrite liigas ees keeruline kohtumine 

United, kes vallandas pühapäeval meeskonna juhendaja Ole Gunnar Solskjäri, on hetkel F-alagrupi liider, olles nelja matšiga kogunud seitse punkti. Sama palju silmi on koos ka teisel kohal oleval Villarrealil. Inglismaa klubile annab edu vaid esimene omavaheline mäng, kus nad võitsid tulemusega 2 : 1. Kolmas on Atalanta viie punktiga ning viimane BSC Young Boys (3).