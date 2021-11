50 TRIATLONI TEHTUD! Ratasepp: kui hommikul olen väga väsinud, panen silmad kinni ja ujun pooleldi magades distantsi ära 

Kui panna asi numbrite keelde, siis on Ratasepal ujutud 190 kilomeetrit 228-st, sõidetud rattaga 9000 km 10 800-st ning joostud 2110 km 2532-st. Ehkki kõrvalt vaadates võib tunduda, et koerast endast on üle saadud ja jäänud on veel vaid koera saba, siis ultramees endale selliseid mõtteid ei luba.