Rally Estonia soovib passid peagi müüki paisata. Hõbe: „Uusi piire me enam ei kompa ega katseta, vaid teeme seda, mis on inimestele meeldinud.“  

Kui Rally1 hübriidmasinad sõidavad uuel hooajal kuraditosinal etapil, siis juuniorid võistlevad neist vaid viiel. Üks neist on taaskord juuli keskel toimuv Rally Estonia. „See oli juba ammu teada, aga täna kommunikeeriti ametlikult. 2021. ja 2022. aastal rallide korraldamisel oli see meie jaoks oluline punkt, et mõlemal aastal oleks sees ka JWRC-klass. Sellega mõtleme ka meie enda järelkasvu peale, et neil oleks koduraja eelis ning nad saaksid võistelda maailma tippude vastu,“ selgitas Rally Estonia kommertsralli direktor Hõbe.