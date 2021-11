OTSEBLOGI | Ramosega PSG või De Bruyneta Manchester City? Mis toimub mujal Euroopas? 

City ja PSG on A-alagrupis sama hästi kui edasipääsu kindlustanud ja peaasjalikult on kaalul grupivõit. Samal ajal madistavad Belgias Brugge ja Leipzig ning nemad selgitavad tõenäoliselt välja kolmanda koha ehk Euroopa liigasse pääseja.

Seejuures on PSG koosseisus esimest korda legendaarne Sergio Ramos, kes pole endiselt klubi eest debüüti teinud. Cityl jätab aga mängu vahele koroonasse nakatunud Kevin De Bruyne.

B-grupis on Liverpoolil juba esikoht tagatud ja ilmselt saadab Jürgen Klopp kodus Porto vastu platsile nii mõnegi varumehe. Teise edasipääseja osas on aga kõik lahtine, sest enne kolmapäeva on Portol 5, Atletico Madridil 4 ja Milanil 1 punkt.