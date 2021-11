KOROONAKOLLE BAYERNIS! Vaktsiinist keeldunud mängijad annavad ridamisi positiivseid teste, nakatunud on ka vutimaailma superstaar 

Esimesena tuli teada, et viis mängijat on puutunud positiivse koroonatesti andnud mängijaga kokku, mistõttu jätsid eile koguni viis mängijat vahele meistrite liiga kohtumise Kiievi Dinamo vastu. Nendeks olid Eric Maxim Choupo-Moting, Joshua Kimmich, Michael Cuisance, Serge Gnabry ja Jamal Musiala.

Seepeale tuli täna teade, et Choupo-Moting on andnud ka ise positiivse koroonaproovi. Kuivõrd ta ei mängi Bayernis päris esimest viiulit, siis suhtus vutiüldsus sellesse veel pigem leigelt. Fikseeriti ära, aga suuremat poleemikat see endaga veel kaasa ei toonud. Pärast mängu vahelejätmist otsustasid Gnabry ja Musiala end vaktsineerida ning see nimekiri kahanes kolme peale.

Kolmapäeva õhtul tuli aga teade, et omakorda on positiivse proovi andnud ka Kimmich, kes mitte ei kuulu ainult Bayerni, vaid kogu maailma parimate pallivõlurite sekka. Bayerni kodulehel seisab kirjas, et mängija tunneb end hästi ja ta asub kodus isolatsioonis.