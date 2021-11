MIKS?! Vabavõitleja haaras toakaaslase munandid hambusse 

Tunnistuse kohaselt sai tüli algus sellest, et Salvato oli majutatud Sosa aadressil, kuid üürilepingusse oma nime kirjutada ei soovinud. Sõnadele järgnesid peagi hoobid, esmalt lõi vabavõitleja fotograafi kehasse ja pähe, kuni kummardus ja hammustas läbi pükste toakaaslase munandeid.

Hiljem on Salvato hakanud siiski keerutama ja väidab, et tegelikult tulid vigastused sellest, et kakeldi elutoas ning mehed põrkasid löömingu käigus vastu mööblit ja muid esemeid.