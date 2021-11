Preemiast ilma jäänud krossisõitja süüdistab alaliitu tõsistes rikkumistes, alaliit soovitab noormehel aga peeglisse vaadata 

Pettunud Rauki ajendas postitust tegema asjaolu, et kuigi ta esindas Eestit kestvuskrossi Euroopa karikavõistlustel teise koha vääriliselt, jäi tal saamata 500eurone preemia või toetussumma, millele tal olnuks õigus. Toome siinkohal ära Rauki postituse, millega kõik soovijad täpemalt tutvuda saavad – kuna krossimees lisas postituse lõppu, et see on koostatud selleks, et tekitada avalik arutelu antud teemal – ning seejärel EMFi peasekretäri Rauno Kaisi kirjalikud vastused Rauki põhilistele süüdistuspunktidele.