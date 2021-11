BLOGI JA GALERII | VÄGEV! Flora seljatas kodustaadionil Partizani 

Partizani mannetu mäng jätkus Flora õnneks poolaja lõpuni ja päris viimastel minutitel said eestlased mängida üheteistkümnekesi kümne vastu, kuna vasakkaitsja Slobodan Uroševici raviti küljejoone ääres. Teiseks poolajaks naasis Uroševic juba seotud peaga. Ülekaalu suutis Flora imeliselt ka ära kasutada, kui Markus Poomi keskjoonelt teele saadetud tsenderduse saatis Martin Miller peaga väravasse. Seejuures startis tartlane kaitseliini selja taha nii, et kaitsjad jäid teda kivikujuna mitme meetri kaugusele pilguga saatma. See oli ühtlasi esimene kord olla Florale konverentsiliiga alagrupiturniiril eduseisus, sest seni on väravaid löödud 0 : 2 kaotusseisust viiki võideldes.