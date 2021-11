OTSEBLOGI | Flora saab veel eurosarja edasipääsust unistada, aga vaja on ajaloolist võitu 

Kõik Flora järgmised mängud on kas võõrsil ja/või A. Le Coq Arena kõrval Sportland Arena kunstmurul. Floral on küll konverentsiliigas kirjas kaks punkti ja tabelis annab see kolmanda koha, ent ajaloolist esimest alagrupiturniiri võitu veel teenitud ei ole. Lisaks elab endiselt (väga) teoreetiline variant edasipääsust – selleks on vaja ise võita nii Partizani kui Genti ning loota, et viimases mängus Küprose klubi Famagusta Anorthosis ise Partizani alistab.