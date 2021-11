OTSEBLOGI | Kas Eesti korvpallikoondis seljatab MM-valiksarja avamängus Saksamaa?

Eestiga alagruppi loositud Saksamaa, Iisrael ja Poola said hiljuti uued peatreenerid, mistap peavad meie rahvusmeeskonna juhendajad lähtuma esimeses matšis vastase lootsi varasemast tööst. Alates sellest sügisest on Saksamaa eesotsas Kanada passiga Gordon Herbert, kes eelmisel kümnendil töötas pikalt Frankfurdi Skylinersis ning möödunud hooajal juhendas ühisliigas Avtodori.

Rivistusega pole probleeme vaid Eestil, sest Saksamaa mängib kodus sisuliselt B-koosseisuga. „Nende Euroliiga mehed meie mängule ei tule, see on kindel. Oleme skautinud kaht moodi. Esiteks vaatasime mängijad, kes on kindlasti kohal,“ kirjeldas nädala alguses Eesti koondise pealik Jukka Toijala, et Saksa koondise varasemate mängude videotega pole suurt midagi teha. Teise sammuna lähtub ta nende uue juhendaja varasemast tööst.

„Mulle on peatreener Gordon Herbert vägagi tuttav, sest 4-5 aastat tagasi külastasin nädala Frankfurti, kus vaatasin ta trenne. Tema mängufilosoofia on mulle tuttav, aga raske öelda, kuidas ta hakkab selle võistkonnaga mängima. Tema tiimide rünnakud on üsna kontrollitud, kus olulised on väikesed detailid – näiteks, kuidas mängijad liiguvad kui keegi ründab korvi. Aga ma ei tea, mida ta selle satsiga teeb, sest tal on kolm päeva liikumiste paika saamiseks,“ rääkis eestlaste peatreener. „Kui suudame nende mängujuhti survestada, siis see oleks meile pluss.“