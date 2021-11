VÕIMAS! Eesti korvpallikoondis alistas võõrsil Saksamaa! Toijala kohtumise kangelasest: „Kullamäe viimane mäng oli kaks kuud tagasi, olen õnnelik, et ta jäi ellu.“

„Mulle on peatreener Gordon Herbert vägagi tuttav, sest 4-5 aastat tagasi külastasin nädala Frankfurti, kus vaatasin ta trenne. Tema mängufilosoofia on mulle tuttav, aga raske öelda, kuidas ta hakkab selle võistkonnaga mängima. Tema tiimide rünnakud on üsna kontrollitud, kus olulised on väikesed detailid – näiteks, kuidas mängijad liiguvad kui keegi ründab korvi. Aga ma ei tea, mida ta selle satsiga teeb, sest tal on kolm päeva liikumiste paika saamiseks,“ rääkis eestlaste peatreener. „Kui suudame nende mängujuhti survestada, siis see oleks meile pluss.“