IBU kinnitas Otepää valmisoleku laskesuusatamise MK-etapiks 

Juunikuus toimunud esmase inspekteerimise käigus tõi BMW IBU maailmakarikasarja võistluste direktor Borut Nunar välja ettepanekud, mis on tänaseks ellu viidud. Tehvandi spordikeskuse lasketiir on saanud uued turvaseinad, kuhu ehitati sisse ka kaamerate positsioonid, et toota parimat võimalikku telepilti. Uuenduskuuri on läbinud laskemärkide taust ning valmis on saanud staadioni ja radade täpsed plaanid.