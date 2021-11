Suninen: kui Hyundais vabaneb sõitjakoht, siis mina olen valmis 

Hooaja lõpp oli mehel üsna kaootiline, kui ta sõitis Soomes Volkswagen Polo R5 masinaga ja Kataloonias oli ta Hyundai i20 Rally2 auto roolis. Kui Ott Tänak teatas, et jätab isiklikel põhjustel aasta viimase etapi Monzas vahele, siis edutati Suninen tema asemel WRC-masinasse ning sai kuuenda koha.

Ühest küljest jäi ta alla noorele tiimikaaslasele Oliver Solbergile, kui teisalt sai ta varem masinat testida vaid päeva. Soomlase sõnul oli see ta elu üks tähtsamaid rallisid, sest põrumise korral võinuks olla ta karjäär läbi. „Ma ütleksin, et kokkuvõttes oli meil hea nädalavahetus,“ ütles Suninen portaalile DirtFish.

„Uude autosse hüppamine oli üsna keeruline, eriti sellel rallil, kui tingimused on tavaliselt üsna keerulised ja täpselt sõitmiseks pead sa teadma oma masina igat sentimeetrit. Nägime ju, kuidas juhid puudutasid barjääre,” jätkas ta.

Sunineni sõnul ei soostunud ta väga suuri riske võtma ning pigem läks ta rallil aegamisi kiiremaks. „Mägedes suutsime sõita kiireid aegu ja see on hea. Kuid mudastel kohtadel oli arenguruumi ja jäi enesekindlusest puudu,“ tõdes 27aastane soomlane.

Järgmisel aastal sõidavad Hyundai WRC-meeskonnas Ott Tänak, Thierry Neuville, Oliver Solberg ja Dani Sordo, kellest kaks viimast jagavad hübriidmasinat. Suninen loodab, et ta pääseb uuel hooajal vähemalt Hyundai Rally2 autosse.

„Muidugi oleksin eelistanud tänavu sõita WRC-masinaga Soomes või Hispaanias, kuid kui tekkis võimalus, siis me ei saanud seda tagasi lükata. See oli eeldatavasti mu karjääri kõige olulisem ralli. Hyundai tahab arendada R5 masinat. Sinna pääs on mu peamine sihtmärk ja edasisist ei tea kunagi. Kui põhitiimis mõni koht avaneb, siis olen valmis sinna hüppama,” selgitas Suninen.