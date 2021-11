Ilves hooaja avastardist: „Vorm on asjalik, selle peale saab ehitada küll.“ 

Kui eelmisel aastal pääses Ilves hooaja avaetapil Rukas rajale teisena, siis reedel sai ta lähte 5km sõidule viiendana. „Üldiselt on eelmine aasta hea võrdlus, sest siis tundsin end enesekindlamalt ja kõike oli lihtsam teha. Praegu otsin ennast natuke, hüpped pole päris vabad, aga üldiselt on tase hea,“ rääkis kahevõistleja Õhtulehele.

„Võistlushüpe oli pigem hea, aga ma pole lähiajal suurelt mäelt hüpanud. Olen küll jäärajalt hüpanud, aga lumel on teistsugune feeling. Esimene võistlus, olin natuke rohkem krampis. Tunnen, et kõigest jääb puudu ja saaks paremini. Loodan järgmistel päevadel leida rahu,” lisas Ilves.

Foto: Eesti suusaliit

Kahevõistlejate graafik Rukal on tihe, sest mõõtu võetakse ka laupäeval ja pühapäeval. „Tuleb raske nädalavahetus, kus on veel kaks 10km pikkust sõitu. Pigem on pikem distants lihtsam, sest 5km on meeletu tempoga andmine. Täna andsid küll jalad tunda, aga vorm on okei. Võistluselt võistlusele liikudes peaks asjad minema paremaks. Sõidust sain positiivse tagasiside ning tunnen end üsna enesekindlalt,“ oli Ilves rahul.