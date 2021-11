KÕVA: Ilves lendas Ruka MK-etapil kolmandaks! 

Nurmsalu ise märkis vahetult pärast hüpet, et sel oli natuke vägisi tegutsemise maiku. „Baasliigutus on väga hea. Hüpe oli väga kena, aga just see viimane nõks, mida tahaks alati juurde, võiks parem olla. Rütm loomulikumaks ja 140 meetrit pole mingi probleem,“ arutles endine tippsuusahüppaja otse-eetris.