Tuuli Tomingas teenis Östersundis hooaja esimesed MK-punktid 

Sõidu järel ütles Tomingas ERRi ülekandele, et on koha mõttes pigem pettunud, kuna nii sõidutunne kui laskmine olid tegelikult okeid. „Täna oli enesetunne parem kui eilsel tavadistantsil, kuid särtsu oli siiski puudu. Võistlemine annab seda kindlasti juurde. Enne Östersundi tegime väga tugevad treeningud, kuid käima tõmbavaid trenne väga teha ei julgenud. Loodetavasti tõmbasid need stardid käima.“

Samal seisukohal oli ka Tomingase treener Indrek Tobreluts, kes lubas, et nädala pärast, kui võisteldakse seal samas Östersundis, on sportlane kindlasti valmis märksa paremateks kohtadeks. „Teame, kus on varu, nii rajal kui ka laskmises. Üldine seisund on täitsa konkurenstivõimeline, nii et kui märgid maha tulevad, siis on võimalus sekkuda ka kõrgemasse mängu,“ kinnitas Tobreluts ERRi ülekandes.