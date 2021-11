Serviti naaseb Venemaa avarustest minimaalse kaotusega 

„Nüüd nad küll ei kaotanud, aga iga värav on sellises võrdses vastasseisus tähtis. Kodus läheb meil kindlasti raskeks, Saratov on tugevam kui mullu ja lisaks ootab meid veel meistriliigamäng kolmapäeval,“ vihjas Musting tõsiasjale, et Venemaal muudeti liigakalendrit ja anti SGAU-le võimalus euromänguks paremini valmistuda.