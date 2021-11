OTSEBLOGI | Kas Eesti korvpallikoondis alistab Iisraeli ja tõuseb alagrupi liidriks? 

Kaks meeskonda olid ühes grupis ka 2019. aasta MMi valiktsüklis. Siis võitis Iisrael kodus 88 : 68, aga Eesti sai kodus revanši skooriga 78 : 62. Ehkki see viimane matš toimus 2018. aastal, siis toonasest koondises on eestlastel täna koosseisus vaid Martin Dorbek, Kristjan Kitsing ja Kristian Kullamäe ning Iisraeli poolel Gal Mekel, Radi Menco, Jake Cohen ja Idam Zalmanson. Näitab kenasti ära, et mõlemal satsil on uus põlvkond jõuliselt pead tõstnud.