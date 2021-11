Eesti laskesuusatajad jäävad rajal kõigile jalgu. Ermits: üllatav, et me maailma eliidist nii kaugel oleme 

Eesti laskesuusatajad ei saa aga kohe üldse suuski libisema ja meie meestest parimana lõpetas ühe möödalasu teinud Rene Zahkna 68. positsioonil ja kaotas võitjale 2.33,8. Hooaja avastardi teinud Kalev Ermits oli 92. (+ 3.06,1 ja 2 möödalasku) ning Kristo Siimer 107. (+ 3.32,9 ja 3 möödalasku). Eriti katastroofilised olid eestlaste suusaajad, kus parimana oli Zahkna 87. kohal, kuid ka tema kaotas Samuelssonile 10 kilomeetri kohta üle kahe minuti. ETVs võistlust kommenteerinud Tarmo Tiisler tunnistas ausalt, et sõidus on eestlased MK-sarjas viimaste hulgas.

Zahkna tuninstas ERRile, et raskeks läks tal alles lõpus: „Kuna mul oli Tarjei Bö taga, siis algus oli isegi natuke üllatav. Paar aastat tagasi oleks eeldanud, et mind oleks kinni püütud kohe esimesel ringil. Kuus kilomeetrit kõik sujus ja proovisin, et kaua ma hambad ristis kannatan. Siis said mingid jõuvarud otsa ja sealt läks alla. Lamades tundus kiire ja enesekindel laskmine, aga püsti oli matt nii libe, et esimese lasu sain napilt alla ja teisel tegin eksimuse. Kuidagi ei suuda ma viimast tiiru ära seista. Tegelikult oli tuulevaikne ja mitte mingit probleemi poleks olnud nulli ära lasta. Laskmistingimused on väga head.“