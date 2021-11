HEA TÖÖ! Aigro hüppas elu teise tulemuse, mitu ässa põrusid 

Aigro ise oli rahul, et pärast ebaõnnestunud reedet on tal nüüd punktid käes. „Mentaalselt oli reedene päev väga raske ja tänanegi algas keeruliselt. Kvalifikatsioonihüppega ei saa rahule jääda. Õnneks suutsin end koguda ja põhivõistlusel oma hüpped ära teha,“ kommenteeris ta pressiteate vahendusel.

Ruka on Aigro jaoks hea võistluspaik, sest nüüd on siin sündinud tema elu kolm parimat tulemust. Lisaks 18. kohale on tal ette näidata ka 14. ja 19. positsioonid.