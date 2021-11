Kristjan Ilves tegi elu võistluse. Kas ta kuulubki nüüd maailma eliiti? 

LIBE LIUG: Norra määrdemehed tegid Kristjan Ilvesele laupäeval suurepärased suusad, mille eestlane vormis karjääri tugevaimaks tulemuseks. Foto: Flawia Krawczyk

See, kuidas kahevõistleja Kristjan Ilves laupäeval Ruka MK-etapil suusatas, oli vaieldamatult uus tase. Tundub, et norralastega tehtud töö hakkab viimaks kandma neid vilju, millest Ilves 2019. aasta suvel maailma parima koondisega liitudes unistas. Kahju vaid, et ta pühapäeval võistlema ei pääsenud.