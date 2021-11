Esimest korda enda emotsionaalsemat palet näidanud Toijala: mängijad tegid asju vastupidiselt kokkulepitule 

„Võib-olla poleks ma pidanud nii närvi minema, aga mängijaid tegid mõnda kokkulepitud asja hoopis vastupidiselt. See tekitas veidi kehvemat tuju. Kõik on arusaadav, sest mõnel mängijal oli mängupraktikat väga vähe. Kui esimeses mängus olid ikka kõik värsked, siis vähese praktika pealt võtab mõnel mehel taastumine natuke rohkem aega. Mul olid ka emotsioonid kõrgel. Tahtsin väga kõvasti, et poisid saaks võidu kätte. Aga tean, et kui treener läheb närviliseks, muutub ka võistkond närviliseks. Loodan, et ma polnud liiga närvis,“ vastas ta naerusuiselt ja endale omase rahuga.