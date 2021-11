NUNNU FOTO: Anett Kontaveit sai lahti lõigata väga olulise sõnumiga tordi 

Nimelt jõudis Kontaveit aasta lõpus oma imelise mänguga maailma edetabelis esikümnesse ja nii oli tal laual just vastavat saavutust tähistav kook. Hiljuti Eesti ajakirjanikega suheldes tunnistas praegu maailma edetabelis seitsmendal kohal asuv tennisist, et kartis, kas talle on nii kõrge koht üldse ette nähtud.