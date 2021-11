Tartu maraton murrab Pekingi olümpia tõttu traditsiooni 

Võistluse direktor Indrek Kelgu sõnul on maratoni planeerimine tavapärasest veelgi ajamahukam ning keerulisem, kuna Visma Ski Classics Pro Touri kuulumine lisab uusi tegureid, millega arvestada. Sellest tulenevalt on tehtud ka programmilised muudatused. „Otsustasime lükata stardiaja tunni võrra edasi. See on täiesti vabatahtlik otsus – otseülekanne maratonist jõuab nii Eesti kui ka välismaa telepilti ning kui jätame stardiaja muutmata, konkureerime Pekingi olümpia naiste 30 kilomeetri suusatamise ülekandega,“ põhjendab ta pressiteate vahendusel.

Teist korda Tartu Maratoni ajaloos starditakse lainestartidega. „Eelmisel aastal starditi lainetena eelkõige seetõttu, et saime Terviseametilt loa korraldada üritust vaid limiteeritud suurusega gruppidele,“ nendib Kelk. Tema sõnul oli Tartu Maratoni osalejate tagasiside ühetine – lainestardid võiksid jääda, sest rajal on ruumi rohkem, kukkumisi vähem ning seetõttu ka sõidunauding suurem. „Muidugi on meie jaoks ühisstart Tartu Maratoni puhul algusest saadik olnud traditsioon, kuid aeg läheb edasi, maailm muutub ja oma osalejate soovidega tuleb arvestada,“ leiab Kelk.

Maratoni 63 km distantsil jagatakse suusatajad tuhandeliikmelistesse gruppidesse ning startide vahe on 10 minutit. Esimene start 63 km sõidule antakse 9.50, mil rajale läheb naiste eliitgrupp. Kell 10.00 stardivad esimesed tuhat suusatajat, 10.10 järgmised tuhat jne. 31 km esimene start Arulas antakse kell 13.30 ning järgmine lainestart 13.40.

Uuendused virtuaalsõidul

Virtuaalne Tartu Maraton kestab sellel aastal pikemalt ehk kolm kuud – 20. detsembrist 20. märtsini. Uuendusena on kavas 63 km ja 2x63 km kombo, mis tähendab, et distantsi saab läbida osadena, minimaalselt 6,3 km korraga. „Soovime selle uuendusega anda veel rohkem motivatsiooni regulaarselt ja eesmärgipäraselt värskes õhus liikuda,“ nendib Kelk.

Samuti on võimalik valida virtuaalsõidul 16 km, 31 km ning 63 km distants. Suusatada võib nii klassika kui ka vabatehnikas. Hind on sama terve perioodi vältel ning juhul, kui lund on vähe, võib maratoni teha kaasa ka joostes, ratta või rullsuuskadega sõites. Registreerimine virtuaalsõidule algab detsembri alguses.

Tartu Maratonile saab kõige soodsamalt registreerida kuni 13.12 SIIN.