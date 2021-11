WRC ILMAVÕLUR! Noormeeste peal väidetavalt perversseid katseid teinud sünoptik mängis olulist rolli Sébastien Ogier’ MM-tiitlis

Kameniku Facebooki profiilil on siiamaani kirjas, et ta on M-Sporti ilmamees. 2020. aasta Rally Estonial Õhtulehele antud usutluses avaldas meteoroloog, et 2019. aastal käis ta kaasa veel pooltel etappidel, aga pärast seda tõmmati kulusid koomale ja tema roll oli olla valvesünoptik. M-Sport sõnas aga esmaspäeval Õhtulehele, et Kamenik pole nende heaks tööd teinud juba kolm aastat. „M-Sport pole Jüriga koostööd teinud viimased kolm hooaega ja seega pole Teie küsimused asjakohased. M-Sport ei soovi teemat rohkem kommenteerida.“