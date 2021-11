HÜVASTI, SÖÖR FRANK WILLIAMS! F1-ajaloo edukaim tiimipealik kihutas 35 aastat surmal eest 

TRAGÖÖDIA: Frank Williamsi ülimalt eduka karjääri kõige mustemaks hetkeks oli Ayrton Senna surm. Lõpuks otsustas Itaalia kohus, et tiimibossil õnnetuses süüd polnud.

Frank Williams oli omanimelise F1-meeskonna juhtinud juba nelja MM-tiitlini, kui ränk autoavarii röövis temalt liikumisvõime. „Nüüd ta on veel ohtlikum. Kõik mida ta oma ajaga teha saab, on mõtlemine,“ kommenteeris rivaalist tiimibossi naasmist Ron Dennis McLareni ridadest. Need sõnad osutusid prohvetilikuks.