Trans ja Vaprus lõpetasid treeneritega koostöö 

Pärnu Vaprus teatas kodulehel, et Taavi Midenbritti kolmeaastane periood Pärnu Vapruse peatreenerina saab läbi novembrikuu lõpus. „Vaprus on olnud mulle koduks pikki aastaid, mille vältel olen treeninud nii noorte võistkondi kui ka esindusmeeskonda. Kogu selle aja jooksul on klubi järjepidevalt panustanud minu arengusse ja pakkunud mulle erinevate väljakutsete näol võimalusi end proovile panna. Olen taolise usalduse eest Vaprusele väga tänulik ning hindan kõrgelt meie aastaid kestnud koostööd,“ lausus Midenbritt.

Tema juhendamisel võitis Vaprus möödunud aastal esiliiga, millega tõusis meeskond selleks hooajaks meistriliigasse. Seal võitis meeskond 30st mängust viis ja viigistas kolm, millega tiim jäi viimaseks ja kukkus tagasi tase madalamale.

Midenbritt tunnistas, et lahkumise taga on tema enda soov ning ta soovib uusi väljakutseid. „Tegu on minu isikliku otsusega, mida arutasin ka juhtkonnaga ning ma tänan neid mõistva suhtumise eest. Astume sõbralikul toonil eriradadele ning kindlasti jään Vapruse tegemisi ka edaspidi jälgima,“ lubas ta.

„Lisaks soovin veel tänada kõiki noori ja vanu, kellega mul on aastaid olnud rõõm koos töötada. Kiitust väärivad ka kõik lapsevanemad ja meie suurepärased fännid, kelle lakkamatu toetuse ja pühendumise najal on moodustunud Vaprusele väga eriline ja hindamatu kogukond. Eraldi tahaksin veel tunnustada lõppenud hooaja taustal esindusmeeskonna mängijaid, kes igas mängus endast maksimumi andsid ja alati hingestatult lõpuni võitlesid. Veelkord, aitäh teile kõigile erakordse panuse ja poolehoiu eest!“

Juhatuse liige Karl Palatu tõdes, et Taavi taktikepi all tegi Pärnu Vaprus arengus sammu edasi ning tal oli suur roll Pärnu jalgpalli nii-öelda taaselustamisel. „Täname kogu klubi poolt Taavit tema järjekindluse, pühendumise ja hea treeneritöö eest ning soovime talle edu uutes tegemistes! Klubi ilma peatreenerita aga ei jää ning hetkel tegelemegi uue väärilise lootsi leidmisega,“ rääkis Palatu.

