LAHINGUD MM-TIITLI NIMEL! Suurmeister Külaots: praegu on Carlsen veel soosik, aga venelased tahavad väga krooni tagasi saada 

Tiitlimatš oleks pidanud toimuma eelmisel aastal, aga koroonapandeemia tõttu lükati seda aasta võrra edasi. Carlseni väljakutsuja on venelane Jan Nepomnjaštši, kes on olnud parimal hetkel maailma edetabelis neljas. Kui Carlseni puhul on tegu juba viienda tiitlimatšiga, siis Nepomnjaštšile on see esimene.