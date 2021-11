Maailma edetabeli esikümnesse tõusnud Eesti kurlingupaar võitis MK-etapi 

Finaalis alistasid eestlased Läti esindusvõistkonna Rudzite – Zentelis tulemusega 6:4. „Meie jaoks see on oluline võit, sest sama võistkond saab olema meie vastane maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiril, kellega võistleme samas alagrupis,“ kommenteeris kurlingumängija Harri Lill. Kolmanda koha sai Läti võistkond Gaidule – Regza.

Lätis toetas Eesti kurlingu segapaari spordipsühholoog Snezana Stoljarova. „Meie koostöö on sujunud väga edukalt ja tunneme, et ta on meie võistkonnale andnud väga palju abi. Viimase kahe MK-etapi head tulemused on sellele väga hea tõestus,“ lisas Lill. Novembris tõid Kaldvee ja Lill Poolas toimunud MK-etapilt hõbeda.