Toyota pealik Latvala soovib uuel hooajal võistlustulle saata viis masinat 

Toyota teatas hiljuti, et järgmise aasta põhisõitjad on Elfyn Evans ja Kalle Rovanperä, kolmandat masinat jagavad rallidel valitsev ilmameister Sebastien Ogier ja meeskonda naasev Esapekka Lappi ning Next Generation (uus põlvkond –E. K.) tiimi ridades roolib neljandat masinat jaapanlane Takamoto Katsuta.

Kuna tootjate arvestuses saavad MM-punkte vaid kolm põhitiimi meest, siis oleks nii-öelda viies sõitja Katsuta meeskonnakaaslane. „See tähendab, et ta [uus sõitja] peab olema meie teises meeskonnas – järgmise põlvkonna tiimis. Takamoto Katsuta juhib seal ühte masinat. Kuna meil on MM-sarjas kaks meeskonda, siis on meil viienda auto võimalus olemas,“ lisas ta.