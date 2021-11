Portugali kõrgliigaklubis vohab koroona omikrontüvi 

Esmaspäeval teatas Portugali terviseamet, et riigis on tuvastatud 13 koroonaviiruse omikrontüvega nakatunut ning kõik nad on seotud Belenensese jalgpalliklubiga. Eeldatavasti tõi uue tüve riiki kaitsja Cafu Phete, kes esindas koondiseaknas Lõuna-Aafrika rahvusmeeskonda ning oli üks positiivse testi andjatest